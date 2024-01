Haydnorchester: Drei Neujahrskonzerte zum 60er

Mehr als 700 Menschen beklatschten das Haydnorchester Eisenstadt beim Neujahrskonzert. Ein Ensemble von 60 ambitionierten Laien, die hauptberuflich Lehrerin oder Polizist sind. Seit 2015 dirigiert der Eisenstädter Profimusiker Peter Schreiber das Orchester. „Ich komme aus dem Berufsorchester. Hier spielen Leute mit, die eine unheimliche Freude am Spielen haben, was sehr gut ist. Aber natürlich beginnen wir bei Null jedes Mal. Wir üben gemeinsam, es ist anders, aber sehr spannend“, so Schreiber.

ORF

Bei den Neujahrskonzerten werden bekannte Strauß-Melodien, aber auch unbekannte Werke – wie der Kavalierwalzer von Oskar Nedbal gespielt. 60 Jahre gibt es das Orchester bereits. Zunächst unter dem Namen Kammerorchester Joseph Haydn, prägend die Dirigenten Eduard Ehrenreich und Wolfgang Lentsch. Am 4. Mai wird im Schloss Esterhazy in Eisenstadt zum Jubiläum das Festkonzert gegeben.