Doskozil: Gusenbauer soll SPÖ-Mitgliedschaft beenden

In einigen SPÖ-Landesparteien sieht man keinen Handlungsbedarf, andere Bundesländer sprechen sich zumindest für ein Ruhendstellen der Parteimitgliedschaft aus – mehr dazu in news.ORF.at. Aus Sicht der burgenländischen SPÖ sei das aber nicht ausreichend, sagte Doskozil im Interview mit ORF-Burgenland-Politikredakteurin Patricia Spieß. Für einen ehemaligen SPÖ-Parteivorsitzenden gelten aus seiner Sicht gewisse moralische Grundsätze, die möglicherweise für andere Personen nicht gelten, so Doskozil.

APA/ROLAND SCHLAGER

„Wenn man beurteilt, was 2006 passiert ist, wie nämlich diese moralischen Grundsätze auch gegenüber der Gewerkschaft gerade von Alfred Gusenbauer ins Treffen geführt wurden, dann bin ich fast der Meinung, und das ist auch die der burgenländischen Sozialdemokratie, dass er der Sozialdemokratie bundesweit einen Gefallen tun würde, in der jetzigen Situation auf seine Mitgliedschaft zu verzichten“, so Doskozil.

Auf die Frage, ob er für einen Parteiausschluss Gusenbauers sei, falls dieser nicht auf seine Parteimitgliedschaft verzichte, antwortete Doskozil: „Wir haben eine Meinung, und diese Meinung habe ich artikuliert und ich weiche von dieser Meinung nicht ab.“ Die Causa sei für die SPÖ eine Frage der Glaubwürdigkeit.

Doskozil: „Kein Querschuss gegen Babler“

Als „Querschuss“ gegen Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler wollte Doskozil seine Forderung aber nicht verstanden wissen. „Das ist kein Querschuss. Diese Meinung gibt es schon länger. Sie ist nicht von heute auf morgen entstanden“, so Doskozil. Man habe diese Meinung schon vor zwei Jahren artikuliert und bleibe in dieser Frage „auf Linie“.

„Ich glaube, man sieht alles, was jetzt passiert ist bei diesen Beratungstätigkeiten, die horrenden Honorare, die in Rechnung gestellt werden: In Wirklichkeit ist es die fast historisch größte Pleite in Österreich. Man muss sich auch fragen: Was für eine Beratung, welche Leistung war das denn überhaupt, wenn diese Pleiten passiert sind? Ich glaube, wenn man all das beurteilt, kann man zu keinem anderen Ergebnis kommen – im Wissen dessen, dass es sich hier um einen ehemaligen Parteivorsitzenden der Sozialdemokratie handelt“, so Doskozil.

„Ähnliche Situation in ÖVP“

Der gleiche Maßstab müsse aber auch für die ÖVP gelten, sagte Doskozil. „Wir haben eine ähnliche Situation mit dem ehemaligen Bundeskanzler und Bundesparteivorsitzenden der ÖVP, Sebastian Kurz. Das ist keine Frage. Aber ich gehe schon davon aus, dass die ÖVP andere Moralvorstellungen hat, als die Sozialdemokratie haben sollte“, so Doskozil.