Justizanstalt Eisenstadt: Faymann neuer Leiter

Klaus Faymann ist seit fast 30 Jahren als Justizwache-Beamter tätig. Seit 2008 ist er stellvertretender Leiter in Eisenstadt. Der Umgang mit den Häftlingen und vor allem deren Perspektive habe sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert, so Faymann. Spätestens seit der Flüchtlingswelle 2015 und den damit verbundenen hohen Aufgriffszahlen von Schleppern ist die JVA Eisenstadt aber permanent überfüllt.

Zahl der Inhaftierten sinkt

Im Oktober etwa haben 225 Männer und Frauen in Eisenstadt ihre Haftstrafe oder Untersuchungshaft abgesessen. Aktuell sind es 200. Ausgelegt ist die JVA aber nur für 175 Personen. „Der Zustrom von Personen, die nach dem Fremdenpolizeigesetz, Schlepperwesen, in Haft kommen ist sehr stark zurückgegangen, es hat sich verbessert, aber es hat sich die Lage noch immer nicht voll entspannt“, so der neue Leiter der JVA Eisenstadt, Klaus Faymann.

Abhilfe verspricht Justizministerin Alma Zadic (Grüne), die die Amtseinführung von Klaus Faymann am Donnerstag vorgenommen hat. „Das Problem ist uns durchaus bewusst, die Zahl der Inhaftierten ist viel höher, als die Zahl, für die die Justizanstalt ausgelegt ist und deshalb kooperieren wir auch mit anderen Justizanstalten, um die Menschen zu verlegen“, so Zadic.

Neue Ideen für Justizanstalten

Neben der Verlegung von Häftlingen soll auch der Ausbau der Vollzugsanstalten in Wien-Simmering und in Gerasdorf für Entlastung sorgen. Ein weiteres Problem in den Justizanstalten ist die knappe Personaldecke. Hier will man mit Werbespots und einer neu geschaffenen Rekrutierungsabteilung neues Personal für den Beruf begeistern.