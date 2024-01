Wirtschaft vor „spannendem“ Jahr

Die ÖVP-nahen Unternehmerinnen und Unternehmer sind um Optimismus bemüht, doch die Rahmenbedingungen sind schwierig. Teuerung und Zinsen sind hoch, manche spüren auch noch die Nachwirkungen des Coronavirus.

Auftragslage schlecht

Die Auftragslage sei derzeit nicht so gut. Man liefere in die unterschiedlichsten Branchen und sehe, dass jede Branche „schwächelt“, so Carina Lehner vom gleichnamigen Elektronik-Unternehmen in Großhöflein. Die Bauwirtschaft, ein wichtiger Konjunkturmotor, schwächelt schon seit dem Vorjahr. „Besser wird es nicht werden, ich hoffe, dass es nicht schlechter wird“, so Innungsmeister Bernhard Breser, der eine Werbekampagne der Bauwirtschaft für Einfamilienhäuser ankündigte.

ORF/Norbert Lehner

Wirtschaftsbundobmann Peter Nemeth verwies auf die hohen Lohnabschlüsse und die in Österreich nach wie vor hohe Kaufkraft. Die Lage solle daher nicht schlechter geredet werden als sie sei. „Die schlechte Stimmung überträgt sich auf den Konsumenten, der dann auf Konsum verzichtet und das ist genau das, was wir nicht machen können“, so Nemeth.

ORF

Hoffnung auf ein erfolgreiches Jahr

Mut machen – das war der Grundtenor der Festrede von Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth. Das Jahr habe nicht so schlecht begonnen, die Inflation sei leicht gesunken, daher gehe er sehr positiv in dieses neue Jahr. „Ich gehe davon aus, dass es auch unsere Kundinnen so sehen und ich hoffe, dass wir ein erfolgreiches Jahr 2024 trotz einer schwierigen Situation haben“, so Wirth.