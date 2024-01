Chronik

Zimmerbrand: Hausbesitzer verletzt, Hund gerettet

Bei einem Zimmerbrand in Neumarkt an der Raab (Bezirk Jennersdorf) am Dienstagabend hat der Hausbesitzer eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sein Hund konnte von der Feuerwehr gerettet werden – er ist wohlauf, berichtete die Feuerwehr Jennersdorf auf ihrer Facebook-Seite.