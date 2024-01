Christbaumeinsammeln bei Minusgraden

Bei minus vier Grad, frostigem Nordwind und leichtem Schneefall läuft dieser Tage in vielen Gemeinden seit Montag die Abholung der Christbäume. „Wir sind seit 7.00 Uhr in der Früh unterwegs und es ist halt Winter. Da ist natürlich die lange Unterhose gefragt, Haube, Handschuhe, das ist die Ausrüstung für den Winter“, so Johannes Fürsatz von der Stadtgemeinde Mattersburg.

ORF/Kanitsch

200 bis 300 Christbäume pro Tag

Mehrere Teams sind in Mattersburg unterwegs, jede Gasse wird einzeln angefahren. Damit die Gemeindemitarbeiter nicht jeden Baum einzeln zusammensuchen müssen, gibt es oft bestimmte Sammelplätze für die Bäume. Trotzdem ist die Arbeit anstrengend. An einem Tag sammelt das Team etwa 200 bis 300 Christbäume ein. „Am Abend merkt man dann schon, dass man den ganzen Tag hart gearbeitet hat“, so Manuel Haider von der Stadtgemeinde Mattersburg. Bis Maria Lichtmess werden Christbäume eingesammelt. „Und wenn es blöd hergeht, dann finden wir auch im Sommer noch irgendwo einen Christbaum“, so Fürsatz.

Die Bäume, die in Mattersburg abgeholt werden, werden wiederverwertet. Nachdem sie gehäckselt wurden, werden sie zu Komposterde weiterverarbeitet.