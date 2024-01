Sagartz fordert mehr Fairness bei Bedarfszuweisungen

„Wozu es dieses Gegengeschäft braucht, habe ich nicht verstanden. Es geht um Reserven und potenzielle Rücklagen, das ist die einzige Intention“, so Sagartz im Interview mit der Austria Presse Agentur über das Angebot des Landes an die Gemeinden – mehr dazu in Entlastungspaket für Gemeinden geplant.

Landesparteitag in Eisenstadt

Die Landespartei werde den Vorschlag mit den Gemeindevertretern diskutieren und die Position dann darlegen. Noch fehle aber ein „konkreter Entwurf“ des Landeshauptmanns. „Selbstverständlich“ werde es dann eine einheitliche Linie der ÖVP geben, stellte er gegensätzliche Meinungen dazu von Bürgermeistern und der Landespartei in Abrede.

Kommenden Samstag findet in Eisenstadt der Landesparteitag der ÖVP statt. Sagartz stellt sich dabei der Wiederwahl. Sein Ziel sei es, nach der Landtagswahl 2025 Verantwortung in der Landesregierung zu übernehmen. Thematisch will er im letzten Jahr vor der Landtagswahl auf den von ihm propagierten „Richtungswechsel“ im Land setzen. Beim Landesparteitag kündigte neben Bundesparteichef Karl Nehammer auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sein Kommen an.