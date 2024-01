Fitnessstudios boomen nach Corona wieder

Vor allem in den vergangenen Jahren sind aufgrund von Lockdowns und Ausgehbeschränkungen in der Abteilung Konsumentenschutz vermehrt Beschwerden über Jahresverträge mit Fitnessstudios bei der Arbeiterkammer eingelangt. Teilweise wurden die monatlichen Raten trotz Lockdown eingefordert. Mit Ende der Pandemie hat sich das wieder beruhigt. Im Burgenland gibt es laut der Arbeiterkammer aktuell keine Beschwerden.

Jahresverträge und Standorte

Dennoch rät die Konsumentenschützerin Judith Palme-Leeb von Jahresverträgen ab. „Sollte es zu persönlichen Umständen wie dem Verlust meiner Arbeit, einem Umzug oder Krankheit kommen, die mich daran hindern, die Dienste des Fitnessstudios zu nutzen, muss ich weiterhin den Mitgliedsbeitrag zahlen, obwohl ich die Leistungen nicht in Anspruch nehmen kann. Aus diesem Grund erscheint es möglicherweise vernünftig, zunächst nur eine monatliche Bindung in Betracht zu ziehen“, so Palme-Leeb.

Vorsicht ist auch bei Verträgen mit Fitnessstudios geboten, die mehrere Standorte haben. „Es ist ratsam, den Vertrag sorgfältig zu prüfen. Möglicherweise schließe ich den Vertrag für einen einzelnen Standort oder für eine gesamte Kette ab – diese Informationen sind normalerweise im Vertrag festgehalten. Falls dies nicht explizit vermerkt ist und ich diesbezüglich eine Vereinbarung mit einem Mitarbeiter treffe, ist es wichtig, diese Absprachen schriftlich im Vertrag festzuhalten“, sagte Palme-Leeb.

Kleingedrucktes wichtig

Unlängst hat ein überteuerter Vertrag mit einem Fitnesscenter in Oberösterreich für Aufsehen gesorgt. Die Kundin hat nicht darauf geachtet, ob der Mitgliedsbeitrag pro Woche, pro Monat oder pro Jahr gilt. Die Arbeiterkammer Burgenland rät deshalb auf das Kleingedruckte zu achten und Verträge ausgedruckt und nicht auf einem Tablet oder Handy zu prüfen.