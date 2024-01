Mehr als 5.000 Sternsinger unterwegs

Begonnen hat die Aktion 1954. Im Lauf der Jahre hat sich der Brauch des Sternsingens durch den gesellschaftlichen Wandel geändert, so wurden Sprüche und Lieder dem Zeitgeist angepasst und Gewänder in neuem Design gefertigt. Gleich geblieben ist der Inhalt des Sternsingens, nämlich dass die Heiligen drei Könige die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr bringen.

Sternsingen in Zeiten der Teuerung

Die Sternsingeraktion sei ein großer Erfolg. „Wenn man sich die bescheidenen Anfänge anschaut und die großen Erfolge, die wir jetzt verzeichnen können, dann sind wir sehr stolz darauf, 70 Jahre feiern zu dürfen“, so die Leiterin der Sternsingeraktion im Burgenland Veronika Thaler, im Interview mit Burgenland Heute Moderatorin Raphaela Pint. Das Interesse der Kinder und der Erwachsenen an der Aktion teilzunehmen ist laut Thaler auch nach 70 Jahren nach wie vor groß.

Trotz der aktuellen Teuerung ist Thaler optimistisch, was die Spenden im heurigen Jahr betrifft. „Ich bin sehr zuversichtlich, vor allem, wenn wir uns diese bescheidenen Anfänge ansehen. Wir haben nach Corona ein großes Comeback gefeiert und ich glaube, das wird schon werden heuer“, sagte Thaler. Erst im Vorjahr gab es einen neuen Spendenrekord – mehr dazu in Spendenrekord bei Sternsingeraktion

Spenden für Guatemala

Das Schwerpunktland der Sternsingeraktion 2024 ist Guatemala. Im November waren Projektpartner aus Guatemala im Burgenland zu Besuch. „Wir haben gemeinsam Pfarren und Schulen besucht. Wir konnten also direkt erfahren, was heuer unterstützt wird. Es gibt sehr viel Gewaltpotenzial in Guatemala und auch Jugendliche, die eine gute Ausbildung brauchen, damit sie nicht aus ihrer Heimat auswandern müssen“, sagte Thaler.