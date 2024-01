Burgenländische Exporte 2023 gesunken

In sieben Bundesländern sind die Exporte gestiegen, am stärksten in Wien und Oberösterreich. Das berichtet die Statistik Austria – mehr dazu in Oberösterreich bleibt Exportbundesland Nummer 1. Deutschland ist für alle Bundesländer der wichtigste Handelspartner. In Vorarlberg gab es bei den Ausfuhren einen leichten Rückgang. Im Burgenland fiel das Minus mit 11,5 Prozent sehr deutlich aus. Auch die Einfuhren waren rückläufig, das Minus betrug 14,6 Prozent.

Weniger Windkraft exportiert

Die Wirtschaftskammer Burgenland vermutet, dass Coronavirus-Nachwehen der Grund für die Flaute im Außenhandel sein könnten. Burgenlands Industrie habe einen Schwerpunkt im Bereich Autozulieferer und da sei es in den Coronavirus-Jahren zu Lieferengpässen gekommen. Das habe die Exporte und Importe eingebremst.

Die Statistik Austria liefert eine weitere Erklärung: Der Bereich Energie, konkret etwa die Produktion von Windstrom, der zum Teil exportiert wird, habe in Burgenlands Außenhandel ein vergleichsweise großes Gewicht. Die Energiepreise sind im ersten Halbjahr 2023 gegenüber 2022 stark gesunken. Das verringert den Wert der Exporte und Importe.