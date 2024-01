„Feuriger Oscar“ für Illmitzer Saucen

Bei den „Scovie-Awards“ in den USA wurden das süßlich-scharfe Chutney, das würzige Relish und die feurige Chili-Sauce von Jan Tschida ausgezeichnet. Bereits im Alter von 16 Jahren baute der heute 32-jährige Illmitzer seine ersten eigenen Chili-Pflanzen an.

Vom ersten Moment an begeistert

Ein Freund zeigte ihm damals die ersten Chilis. „Ich war sofort von der Schärfe und der Wirkung auf den Körper begeistert“, sagte Tschida. Doch mehr als Tabasco gab es zu diesem Zeitpunkt in den heimischen Supermarktregalen nicht. Also beschloss Tschida, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und zu experimentieren. Die ersten Schritte waren allerdings schwierig, weil es damals noch keinen Online-Handel gab.

ORF

„Wir haben uns deshalb in Online-Foren ausgetauscht und Saatgut untereinander getauscht. Im Jahr 2019 haben wir dann begonnen, im größeren Stil anzubauen und haben dann direkt mit unserer eigenen Chili-Anzucht begonnen“, erzählte Tschida. Aktuell wachsen in seinem Folientunnel 22 Chili-Sorten – zusammengetragen aus der ganzen Welt. Vor allem im südamerikanischen und südostasiatischen Bereich gäbe es sehr interessante Produkte, die auch eine Inspiration seien, so Tschida.

ORF

Tschida hat große Pläne

Das Geschäft mit dem Chili betreibt der Illmitzer nebenher, im Erstberuf ist er Produktionstechniker. Der feine Gaumen ist naturgegeben: „Ich bin von Natur aus neugierig und muss alles kosten.“ Mittlerweile verkauft Tschida 25.000 Produkte pro Jahr. Die „Scovie-Awards“ haben ihm neue Türen geöffnet. Es gäbe jetzt Anfragen und Interesse von Shops, die sich vorher für einen kleinen Betrieb aus Illmitz nicht interessiert hätten, so Tschida.

ORF

Irgendwann will sich Jan Tschida komplett seinen Chilis widmen. Er wolle sich als einer der Hauptproduzenten für scharfe Saucen in Österreich etablieren. „Mein Ziel ist es außerdem, dass jeder in seinem Garten eine eigene Chilipflanze hat“, so der 32-Jährige.