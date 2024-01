Birdlife ruft zum Vogelzählen auf

Vergangenes Jahr haben über 1.200 Menschen aus dem Burgenland an der Mitmach-Aktion teilgenommen. „Sinn und Zweck ist es, die Trends der verschiedenen Gäste, die zu uns im Winter kommen, zu ermitteln. Über die letzten Jahre haben wir da wirklich spannende Ergebnisse bekommen“, sagt Daniel Leopoldsberger von BirdLife Burgenland.

ORF/Christoph Hellmann

In den Ergebnissen mache sich der Klimawandel bemerkbar: „Wir merken es einerseits mit dem Ausbleiben der nordischen Wintergäste, aber andererseits mit dem Hierbleiben von Vögeln, die wir als Kurzstreckenzieher bezeichnen, die normalerweise im mediterranen Raum überwintern“, so Leopoldsberger.

Was die am öftesten gesichteten Vogelarten betrifft, gab’s im vergangenen Jahr keine allzu großen Überraschungen: „Bei uns im Burgenland war vor allem der Haussperling auf Platz Eins, häufig gesichtet wurden auch der Feldsperling, die Kohlmeise, der Stieglitz und die Blaumeise“, so Leopoldsberger.

Seidenschwanz als möglicher Überraschungsgast

Heuer könnte der sogenannte Seidenschwanz zu einer Überraschung werden: „Dieser wunderbare Vogel brütet in der Tundra und kommt nur bei massiven Wintereinbrüchen nach Mitteleuropa. Er ist in den letzten Tage vermehrt in Ungarn gesehen worden. Wir rechnen damit, dass sie nach Österreich kommen werden“, so Leopoldsberger von BirdLife Burgenland.

ORF

Die Mitmach-Aktion „Stunde der Wintervögel“ findet inzwischen seit 15 Jahren statt. Heuer kann die Zählung von 5. bis 7. Jänner durchgeführt werden. „Man stellt sich eine Stunde zu einem Platz und beobachtet die Vögel. Es geht darum, von jeder Vogelart die höchste Individuenzahl zu ermitteln. Das heißt, wenn eine Kohlmeise da ist und eine Viertelstunde zwei Kohlmeisen kommen und dann noch später sogar fünf Kohlmeisen kommen, dann ist die höchste Zahl: Fünf Kohlmeisen. Das ist dann am Ende das Ergebnis, dass man dann in den Zählfolder oder online einträgt“, so Leopoldsberger.