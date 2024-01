Für die Galeristin Astrid Zinniel war es Liebe auf den ersten Blick, als sie die Marmorskulptur von Gyolcs sah. Sie kaufte sie und stellte „Big Mama“ in ihrem Garten auf. Nun beschlossen der Künstler und die Galeristin von der Skulptur eine Bronze machen zu lassen. Gyolcs habe sie im vergangenen Sommer besucht und den Wunsch geäußert, „Big Mama“ in Bronze zu gießen und sie habe natürlich nichts dagegen gehabt.

Mikic: Großer Respekt

Die Werkstatt des Gießers Slavko Mikic in Hof am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) erhielt den Auftrag. Mikic hatte schon für Alfred Hrdlicka, den Lehrer von Franz Gyolcs, gearbeitet. Der Tag, an dem man die Bronze in die Tonform gieße, sei der schwierigste Tag in dem ganzen Prozess, erklärte der Gießer. Man müsse großen Respekt vor der Bronze-Temperatur haben. Wenn zum Beispiel die Form nicht richtig gepresst sei, könne flüssige Bronze herausrinnen und dann wären mehrere Tage Vorarbeit umsonst gewesen.

Doch die Tonhülle blieb dicht, der Abguss war erfolgreich. Nachdem die Bronze abgekühlt war, wurde die Tonhülle zerschlagen und die Bronze-Teile kamen zum Vorschein. Zum Abschluss wurde Tage später der Bronze-Zwilling von „Big Mama“ zusammengefügt.

Große emotionale Bedeutung

Für den Künstler hat die Skulptur eine große emotionale Bedeutung. Es sei 1994 seine letzte Arbeit auf der Hochschule für angewandte Kunst gewesen und seine Lebensgefährtin sei mit seiner Tochter schwanger gewesen. „Eine schwangere Frau, das war so etwas Erotisches“, erzählte Gyolcs. Er habe das künstlerisch umsetzen müssen.