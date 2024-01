Arbeitslosigkeit steigt weiter an

Mit Ende Dezember sind zusätzlich zu den fast 10.000 arbeitslos gemeldeten Personen im Burgenland 1.486 Menschen in Schulungen gewesen. Bei den Männern gibt es im Burgenland einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit als bei den Frauen. Während die Entwicklung bei Menschen ab 50 Jahren stabil ist, stieg die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen bis 25 Jahre um 4,7 Prozent an.

Regionale Unterschiede

Regional gibt es im Burgenland deutliche Unterschiede in der Entwicklung der Arbeitslosigkeit: Am stärksten angestiegen ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Oberwart mit 8,2 Prozent, gefolgt von Neusiedl am See mit 5,5 Prozent und Güssing mit 4,5 Prozent. Einzig im Bezirk Oberpullendorf hat die Zahl der Arbeitslosen heuer sogar abgenommen – um 1,2 Prozent.

Die Zahl der offenen Stellen ist stark rückläufig. Bei den offenen Lehrstellen gibt es ebenfalls ein deutliches Minus wie auch bei den Lehrstellensuchenden. Von den knapp 10.000 Jobsuchenden im Burgenland fallen mehr als 2.000 auf die Baubranche zurück – und das obwohl ein strenge Winter bis jetzt ausgeblieben ist.

Um zehn Prozent weniger Langzeitbeschäftigungslose

Dass die Konjunktur im vierten Quartal ins Stocken geraten ist, zeigt sich auch daran, dass die Zahl der Arbeitslosen steigt, die Zahl der offenen Stellen aber gleichzeitig sinkt: Treiber dieser Entwicklung ist auch hier der Bau – mit 108 offenen Stellen weniger als noch im Vorjahr. Erfreulich ist weiterhin die Entwicklung bei den Langzeitbeschäftigungslosen: hier gibt es wieder eine Abnahme um rund 10 Prozent im Vergleich zum Dezember des Vorjahres.