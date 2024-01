Burgenländisches Neujahrsbaby ließ sich Zeit

Kurz danach wurde im Krankenhaus Eisenstadt ein weiteres Kind geboren. Die diensthabenden Ärztinnen, Hebammen und Pflegemitarbeiterinnen der Geburtenabteilung am Krankenhaus Eisenstadt hatten am ersten Tag des Jahres damit alle Hände voll zu tun – zumal in den nächsten Stunden noch drei weitere Geburten erwartet wurden.

Zwillinge zum Start des neuen Jahres

Pünktlicher zum Jahreswechsel als das burgenländische Neujahrsbaby waren dagegen Zwillinge im Krankenhaus Tulln in Niederösterreich: Anna und Alice kamen laut Auskunft der Hebamme um 0.00 Uhr und 20 Sekunden und um 0.01 Uhr zur Welt – mehr dazu in Neujahrsbaby: Zwillingsglück in Tulln.