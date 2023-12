Silvesterknallerei mit Risiko

Pro Jahr verletzten sich zu Silvester in Österreich rund 1.000 Menschen beim Abschießen von Feuerwerkskörpern, rund 200 von ihnen brauchen eine Spitalsbehandlung. Drei Männer sind in den vergangenen zwei Jahren durch Böller ums Leben gekommen. Auch die Brandgefahr durch Feuerwerkskörper sei groß, warnte Andreas Braunstein vom Landesfeuerwehrkommando. Daher sollte man die Mittel zu ersten Löschhilfe bereitstellen, wenn man pyrotechnische Gegenstände abbrenne. Man solle also zumindest einen Kübel Wasser, einen tragbaren Feuerlöscher oder notfalls eine Löschdecke bereithalten, um etwaige Entstehungsbrände rasch zu bekämpfen, so Braunstein.

Auf Kennzeichnung achten

Tabu sind für Braunstein illegal importierte und hierzulande verbotene Feuerwerkskörper. Wer in Österreich Feuerwerkskörper kauft, sollte auf die Kennzeichnung der Produkte achten, empfiehlt Braunstein. Die Gegenstände müssten mit den diversen Sicherheitsvorkehrungen gekennzeichnet sein, die Mindestabstände müssten darauf sein und natürlich auch das Mindestalter der potenziellen Besitzerinnen und Besitzer.

Flaschen nicht als Abschussrampen verwenden

Wer auf das Abschießen von Raketen nicht verzichten will, sollte das sachgemäß machen und auf keinen Fall Flaschen als Abschussrampen nutzen, so Braunstein. Denn dabei könne man den Abschusswinkel nicht ausreichend sicher kontrollieren und es könne passieren, dass man die Rakete unkontrolliert irgendwo in einem bewohnten Gebiet habe. Man sollte die Raketen also ordentlich stabilisieren und auf Sicherheitsabstände achten.

Keine Knallerei im verbauten Gebiet

Im verbauten Gebiet dürfen keine Böller und Raketen abgeschossen werden, aber die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister könnten teilweise eine Ausnahme erlauben, soweit keine Gefährdung für Menschen, deren Eigentum, die öffentliche Sicherheit oder unzumutbare Lärmbelästigungen zu befürchten ist. Innerhalb und in unmittelbarer Nähe zu Krankenanstalten, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen, Kirchen, Gotteshäusern sowie Tierheimen und Tiergärten ist die Verwendung Silvesterknallern grundsätzlich immer verboten, auch außerhalb des Ortsgebietes.

Zehn Millionen Euro für Böller und Raketen

Feuerwerke sind für den Menschen gefährlich, verängstigen Tiere, verursachen extrem viel Feinstaub und hinterlassen zudem auch noch viel Müll. Dennoch sind sie für viele Österreicherinnen und Österreicher offenbar ein unverzichtbarer Bestandteil von Silvester: Sie geben rund zehn Millionen Euro für die Silvesterknallerei aus.