Volle Mülltonnen nach Weihnachten

In Mattersburg waren am Freitag Michael Geißler und Johannes Pollowitz unterwegs. Gleich im ersten Müllraum auf ihrer Tour erwartete die beiden eine alles andere als schöne Bescherung: Viele Müllsäcke liegen neben der Tonne, weil diese schon überfüllt ist. „Das ist dann natürlich die doppelte Arbeit. Man muss einen Kübel ausleeren, und dann die Säcke dort reingeben. Das ist dann einiges mehr Arbeit“, so Pollowitz.

ORF/Hellmann

Die Mülltrennung lässt oftmals zu wünschen übrig. „Elektrogeräte, Plastik, Dosen, Glas bei Restmüll. Die Mülltrennung haut nicht hin. Leider sind auch Sachen dabei, die noch neuwertig sind. Zum Beispiel der Weihnachtsschinken, der nicht gebraucht wird, wird originalverpackt in den Restmüll geschmissen – anstatt zwischen Biomüll und Plastik zu trennen. Nach Weihnachten und den Feiertagen gibt es immer mehr Müll“, so Geißler.

Dosen erst ab 2025 in die Gelbe Tonne

Anders als in anderen Bundesländern gehören im Burgenland Dosen derzeit auch nicht in die Gelbe Tonne, das gilt erst ab 2025. Da wird dann auch die Pfandregelung für Metalldosen und Plastikflaschen eingeführt. „2025 kommt das Pfandsystem und da hoffen wir, dass das Ganze besser wird“, so Geißler.

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF/Hellmann ORF/Hellmann ORF/Hellmann ORF/Hellmann

Die Mitarbeiter der Müllabfuhr sorgen rechtzeitig vor Silvester für leere Tonnen und sind in den Gemeinden gerngesehene Gäste. Beim Blick in die Papiertonne wird der Onlineshopping-Boom sichtbar. Das zeigt auch die Statistik: Der Anteil an Karton-Verpackungen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und sorgt oftmals für Platzprobleme.

Beruf bringt mehr Bewusstsein für die Umwelt

Michael Geißler arbeitet inzwischen seit sechs Jahren für den Umweltdienst. Die Erfahrungen im Job haben sein Umweltbewusstsein gestärkt: „Man schaut mehr auf Regionalität und Bio. Oder dass man die Milch in den Flaschen kauft statt als im Karton. Da schaut man schon auch zu Hause, dass man weniger Müll produziert“, so Geißler.