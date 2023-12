Gunners hoffen auf Sieg gegen Traiskirchen

Oberwart ist aktuell Neunter und hat für einen Top 6-Platz aktuell zwei Siege zu wenig auf dem Konto. In den verbleibenden acht Runden des Grunddurchgangs müssen wohl sechs Siege gelingen, um das eigene Zwischenziel in dieser Saison zu erreichen. Ein Anfang könnte am Freitag gegen Traiskirchen gelingen. Die Niederösterreicher sind aber seit sieben Ligaspielen ungeschlagen und als Tabellen-Zweiter die Sensation der Liga.

Dass die Lions aber schlagbar sind, hat Oberwart im ersten Duell bewiesen: Dieses haben die Gunners mit nur einem Punkt Unterschied verloren. Den Gunners fehlt bei dem Spiel nach wie vor der angeschlagene Nationalteam-Spieler Edi Patekar. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr. Die Dragonz Eisenstadt sind erst am Samstag an der Reihe. Die Eisenstädter gehen als krasser Außenseiter ins Auswärtsspiel gegen Meister Gmunden.