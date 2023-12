Mattersburg: Umstrittener Teilbebauungsplan beschlossen

Schon vor gut einer Woche hätte über den Teilbebauungsplan für das riesige Areal im Stadtzentrum im Gemeinderat abgestimmt werden sollen. Weil aber alle drei Oppositionsparteien vor der Abstimmung die Sitzung verlassen hatten, konnte kein Beschluss gefasst werden – mehr dazu in Bauprojekt Mattersburg: SPÖ beschließt Pläne ohne Opposition. Donnerstagabend ist die Opposition gleich gar nicht aufgetaucht, somit konnte die SPÖ alleine entscheiden.

Opposition geschlossen gegen das Projekt

Freitagvormittag erneuerte die Opposition ihren Protest: ÖVP-Stadtparteiobmann Thomas Haffer spricht von einer massiven Verbauung, die durch das Projekt drohe: Viel zu dicht, viel zu hoch und viel zu groß sei das Projekt in der Mattersburger Innenstadt. „Es gibt eine sehr aktive Bürgerinitiative, die sich damit beschäftigt. Aber die Vorschläge sind alle in den Wind geschlagen worden. Deshalb haben wir protestiert und sind am Donnerstag bei diesem Beschluss nicht anwesend gewesen“, so Haffer.

ORF/Ganster

Von einer „Drüberfahrpolitik“ der SPÖ spricht FPÖ-Stadtparteiobmann Peter Pregl. „Diese ganzen Verhandlungen oder Infoveranstaltungen waren aus meiner Sicht reine Alibi-Veranstaltungen. Im Hintergrund war meiner Meinung nach eh schon ganz klar, wie was gebaut werden soll“, so Pregl. Auch Grünen-Ersatzgemeinderat Klaus Jelinek spricht sich strikt gegen das Projekt aus. „Die Bebauungsdichte ist ein Wahnsinn und auf die Wünsche der Bürger wird überhaupt nicht Rücksicht genommen“, so Jelinek. Das geplante Projekt ist den Grünen weder genug grün noch genug ökologisch, so Jelinek.

Bürgermeisterin Schlager offen für Volksbefragung

SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager kann all die Kritik nicht nachvollziehen und zeigt sich von der Opposition enttäuscht. „Anstatt sich an einer demokratischen Diskussion zu beteiligen, um sich die Ausführung der überarbeiteten Auflage des Teilbebauungsplans mit vielen Verbesserungen anzuhören, hat die Opposition schon die Sitzung am 19.Dezember fast fluchtartig verlassen und zur Sitzung am Donnerstag sind sie leider auch nicht erschienen“, so Schlager.

Schlager betont, dass der überarbeitete Teilbebauungsplan zahlreiche Verbesserungen beinhalte. Der Idee einer Volksbefragung, wie sie die Bürgerinitiative fordert, steht Schlager übrigens offen gegenüber. Ein Antrag sei bisher aber weder von der Initiative noch von der Opposition eingebracht worden.