Grünen-Bilanz: Dank Hartnäckigkeit „viel erreicht“

Im Jahr 2023 haben die Grünen laut Petrik und dem Landtagsabgeordneten Wolfgang Spitzmüller „durch Hartnäckigkeit und Ehrlichkeit“ vieles von dem erreicht, was sie sich vorgenommen haben: Anzeigen gegen Verstöße des Gatter-Jagd Gesetzes, Fachtagungen zur Zukunft des Neusiedlersees oder das Forcieren von Photovoltaikanlagen, die gleichzeitigen Ackerbau ermöglichen – all das schreiben sich die Grünen bei der Pressekonferenz am Donnerstag auf die Fahnen – mehr dazu in Neue Diskussion über Jagdgatter und Grüne tagen zur Zukunft des Neusiedler Sees.

Besonders stolz ist Petrik auf die Novellierung des Raumplanungsgesetzes: „Da wurde im Jahr 2023 erreicht, dass Supermärkte und Shoppingcenter nicht mehr an Ortsränder gebaut werden dürfen und dass sie nicht einfach auf die grüne Wiese gesetzt werden dürfen. Und dass überall dort, wo es neue Supermärkte und neue Shoppingcenter gibt, ganz klare Regeln aufgestellt sind, wie die gebaut werden dürfen“, so Petrik.

Regina Petrik wird Mitte 2025 ihre Agenden im Landtag niederlegen, nachdem sie bereits von der Parteispitze abgetreten ist – mehr dazu in Grünen-Chefin Petrik vor Rückzug. Ihre Nachfolgerin ist die Eisenstädter Gemeinderätin Anja Haider-Wallner – mehr dazu in Grüne wählen Haider-Wallner mit 91,1 Prozent.

Dass Businessparks von dieser Regelung aber ausgenommen sind, wollen die Grünen verhindern. Es sollen mehr leer stehende Gebäude genutzt als neue gebaut werden – mehr dazu in Grüne Kampagne: „Leerstand nutzen, Boden schützen“.

Landtagswahl 2025: Grüne wollen Regierungsbeteiligung

Ein großes Problem sehen die Grünen weiterhin in der SPÖ-Alleinregierung. Diese arbeite nämlich nicht, wie ursprünglich versprochen, mit den anderen Parteien zusammen. „Es darf nicht sein, dass eine Partei, die mit der Macht einer absoluten Mehrheit ausgestattet ist, das Land mit Steuergeld im Alleingang einfach umbaut“, so die grüne Klubchefin Regina Petrik.

Daher haben die Grünen das klare Ziel, 2025 bei der Landtagswahl in eine Regierungsposition gewählt zu werden. Dann aber mit Spitzenkandidatin Anja Haider-Wallner – sie wird das Landtagsmandat im Mai von Regina Petrik übernehmen. Parteichefin ist Haider Wallner bereits seit Oktober.