SPÖ: Regierungsprogramm „zu 90 Prozent erledigt“

90 Prozent der Vorhaben der SPÖ-Alleinregierung seien bereits erledigt, sagte Klubobmann Fürst am Donnerstag. Durch die Corona-Pandemie und die Inflation seien noch weitere Punkte dazugekommen, doch auch da sei laut Fürst das Burgenland durch die Politik der SPÖ Vorreiter. „Das ist auf alle Fälle die Gesundheit, das ist die Pflege, das ist auch der Ausbau der Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen Sonnen- und Windkraft. Das sind die Antiteuerungsmaßnahmen, das ist das leistbare Wohnen. Das ist insgesamt die Sozial- und die Wirtschaftspolitik und natürlich auch das Thematisieren von Asyl, Migration und Grenzschutz“, so Roland Fürst.

Fürst: ÖVP-Kritik als „Märchen“

Die ÖVP hat die SPÖ mehrfach wegen einer Verstaatlichungs- und Verschuldungspolitik kritisiert – mehr dazu in ÖVP will 2024 „Richtungswechsel“ im Land einleiten. Dagegen verwehrt sich der SPÖ-Klubobmann, beides seien „Märchen“. Das Burgenland stehe sowohl budgetär als auch wirtschaftlich sehr gut da. ÖVP und Grüne sollten laut SPÖ-Landesgeschäftsführer Kevin Friedl lieber ihren Einfluss bei der Bundesregierung fürs Burgenland nützen, sagte am Donnerstag.

ORF/Auer

„Wie kann es sein, dass ÖVP-Klubobmann Sagartz bei seinem ÖVP-Innenminister (Gerhard Karner, Anm.) nicht mehr Maßnahmen gegen die Schlepper fordert? Wie kann es sein, dass er bei seinem Finanzminister nicht die Abschaffung der CO2-Steuer fordert? Hier würden wirkliche Entlastungsmaßnahmen möglich sein“, so Friedl.

Keine Wahlversprechen vor der Landtagswahl

Fürs kommende Jahr kündigt die SPÖ an, im Landtag das Chancengleichheitsgesetz und das Landwirtschaftskammergesetz zu beschließen. Wahlversprechen werde die SPÖ vor der Landtagswahl nicht abgeben, sagte Fürst. Die Partei wolle schon vorher alles Wichtige umsetzen.

Die burgenländische ÖVP kritisierte am Donnerstag im Gegenzug die Bilanz der SPÖ. Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas meinte in einer Aussendung, das Jahr 2023 sei geprägt von „Geldverschwendung, Verschuldung und Abzocke durch Steuern, neue Landesgesellschaften und Postenschacher“.