Das große Umtauschen nach Weihnachten

Die Einkaufsstraßen sind aus der Weihnachtsruhe erwacht: Heiligabend ist dieses Jahr auf einen Sonntag gefallen, daher war die Einkaufspause heuer besonders lang. Drei Tage lang hatten die Geschäfte zu, umso größer der Andrang am 27. Dezember.

ORF

Gründe, um einkaufen zu gehen, gibt es aber noch mehr: Um noch ein verspätetes Geschenk zu besorgen, auf der Jagd nach Rabatten oder zum Einlösen von Gutscheinen. Nicht jedes Geschenk findet allerdings auch Anklang beim Empfänger. Bleibt häufig die Frage: Umtauschen, weiterverschenken oder gar weiterverkaufen? Laut einer Studie des Online-Anbieters willhaben steigt die Zahl der Anzeigen nach den Feiertagen stark an, einige Beschenkte wollen sich von ihren Geschenken offenbar schnell wieder trennen.

Burgenländerinnen und Burgenländer beim Einkaufen am 27.Dezember

Eisenkopf: Umtauschrecht im Onlinehandel

Die für Konsumentenschutz zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf weist in einer Aussendung darauf hin, dass es im Onlinehandel ein 14-tägiges Widerrufsrecht gibt, das ab Erhalt der Ware in Kraft tritt. Im stationären Handel gibt es hingegen kein gesetzlich verankertes Rückgaberecht. Umtausch oder Rückgabe ist in dem Fall Vereinbarungssache, so Eisenkopf in einer Aussendung.