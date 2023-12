Leykam: Mageres Gehaltsplus für Mitarbeiter

Die wirtschaftliche Lage von Walstead Leykam in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) ist schwierig: Anfang Jänner des heurigen Jahres hat das Unternehmen seinen Standort in Müllendorf geschlossen. Rund 40 Menschen haben ihren Job verloren und einen Sozialplan angenommen. Die übrigen 60 sind in den Betrieb nach Neudörfl gewechselt – mehr dazu in Walstead Leykam will Standort Müllendorf schließen.

ORF

Dementsprechend schwierig waren laut Betriebsratschef Marco Prohaska die Verhandlungen über eine Inflationsabgeltung. „Es hilft uns auch nichts zu sagen, wir kämpfen um zehn Prozent, und dann sind wir tot. Es hat keinen Sinn zehn Prozent zu fordern, wenn es uns in einem Jahr dann nicht mehr gibt“, so Prohaska.

Kein Kollektivvertrag: Kampfmaßnahmen kaum möglich

Abgesehen davon seien für den Betriebsrat kaum Kampfmaßnahmen möglich, weil dazu der erforderliche Kollektivvertrag fehle. Die Arbeitgeberseite hat den Druckereien-KV vor einigen Jahren gekündigt, seither muss jedes Unternehmen auf Betriebsebene verhandeln.

ORF

Chancen auf einen neuen Kollektivvertrag gebe es laut Betriebsratschef Marco Prohaska kaum. „Wenn wir ein Angebot machen und sich mit den Unternehmer der Wirtschaftskammer an den Tisch setzen, dann sagen diese: Okay, ihr könnt sofort mit minus 20 Prozent rechnen. So brauchen wir uns nicht hinsetzen, weil sonst haben Menschen noch mehr Einkommensverlust“, so Prohaska. In Neudörfl sind bei Walstead Leykam aktuell rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.