Von Olbendorf als Golferin in die USA

Den Golfschläger hat Isabella Holpfer aktuell weniger oft in der Hand. Die Weihnachtspause im Studienjahr in den USA nutzt die 22-jährige zum Heimaturlaub, im wahrsten Sinn des Wortes. Sie habe sich bereits die letzten paar Wochen auf zuhause gefreut. „Es ist schön, wieder in Österreich zu sein“, so Holpfer.

Mit viel Geduld zur Profikarriere

Seit dreieinhalb Jahren, trainiert und studiert Isabella Holpfer an der Universität von Georgia. Das Studium läuft nach Wunsch, die Golfkarriere nicht immer. Die bisherigen drei Jahre seien ein Auf und Ab gewesen. „Bisher war ich Teil von drei Teamsiegen, wir haben zweimal die NCAA Regionals und einmal ein Turnier in Medina gewonnen“, sagte Holpfer, die als Einzelspielerin auch zweimal unter den top sechs war.

Fotostrecke mit 5 Bildern Tim Kallal Tim Kallal Tim Kallal Tim Kallal ORF/Michael Guttmann

Mit Schwung geht es im neuen Jahr in den letzten Studienabschnitt und dann soll auch im Golf der nächste Schritt erfolgen – der zur Profikarriere. „Der Plan ist, dass ich zuerst in Europa beginne. Ich glaube, wichtig ist, dass ich mit wenig Erwartungen in meine Profikarriere starte“, so Holpfer. Um sich bei den Profis durchzusetzen, braucht es nicht nur Talent, sondern auch viel Geduld. Wichtig sei es, dass man den Fokus nicht auf die Ergebnisse, sondern auf den Prozess lege. „Irgendwann passt dann alles zusammen“.

Das Beste aus zwei Welten

Anfang des Jahres geht es zurück in die USA. Vorerst genießt sie noch die Zeit im Südburgenland. „In Österreich gefällt mir die Landschaft und das Essen besser, aber in Amerika lieben einfach alle den Golfsport“, so Holpfer. 2024 wird ein spannendes Jahr für Isabella Holpfer, auf und abseits des Golfplatzes.