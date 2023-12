60 Jahre WWF: Wurzeln im Burgenland

Die heute streng geschützte Naturlandschaft Lange Lacke war vor 60 Jahren ausschlaggebend für die Gründung des WWF Österreich. Die Landschaft war damals stark bedroht. „Es war damals die Gefahr, dass das umgeackert wird, dass auch Weingärten entstehen. Und damals brauchte man irgendwo ein formales Dach quasi und das war dann der WWF Österreich als Organisation“, erzählt Andrea Johanides, Geschäftsführerin des WWF Österreich.

ORF

Der neu gegründete WWF konnte so Flächen in der Größe von fast 400 Hektar für 20 Jahre pachten. „Dann war natürlich die Sorge groß, was passiert weiter? Dann hat man natürlich versucht, diese Flächen weiter unter Schutz zu stellen. Es kam dann aber auch schon zu Gesprächen und Verhandlungen mit dem Land Burgenland“, so Johanides.

Prinz Philip besucht das Burgenland

Im Zuge dessen besuchte auch Prinz Philip als damaliger Präsident des WWF International das Burgenland. „Wir müssen eine langfristige Lösung für dieses Naturschutzgebiet finden“, so Prinz Philip damals – mehr dazu in Prinz Philip unterstützte Nationalpark Neusiedler See. Diese Lösung wurde schließlich gefunden, die Flächen blieben geschützt. Im Jahr 1993 folgte dann die Gründung des Nationalparks. Österreichweit heftete sich der WWF vor allem die erfolgreiche Bekämpfung eines Wasserkraftwerks in der Hainburger Au auf seine Fahnen. Auch hier kam es letztliche zur Errichtung eines Nationalparks.

Mit dem Burgenland blieb der WWF aber weiterhin verbunden – etwa bei der Wiederansiedlung und dem Schutz des Seeadlers. „Auch im Burgenland gibt es Seeadler. Wir haben erst kürzlich in diesem Jahr im Mai einen Seeadler auch besendert. Das heißt, wir können auch schauen, welche Flugrouten er wählt und wo er sich gerade aufhält“, so Johanides.

ORF

Aktuell beschäftigt die Naturschutzorganisation vor allem der Neusiedler See und die Diskussion um seinen Wasserstand. Der WWF spricht sich hier gegen eine Wasserzuleitung in den See aus. „Mittlerweile muss man einfach das System umstellen. Man muss darauf achten, dass man Wasser im See behält. Das heißt, man muss einfach diese Räume bei Hochwasser schaffen, dass das Wasser gehalten wird im See“, so Johanides. Viel Zeit zum Feiern bleibt dem WWF aber es trotz 60 Jahren im Einsatz für Natur und Umwelt aber nicht. Die Organisation setzt sich weiterhin dafür ein, das Artensterben und den Klimawandel zu bekämpfen.