Gunners und Dragonz kämpfen wieder um Punkte

Die Gunners treffen vor den eigenen Fans in der Oberwarter Stadthalle auf ihren bisherigen Angstgegner in dieser Saison: Das erste Aufeinandertreffen in der Liga und auch das Cup-Viertelfinalduell hat Graz für sich entschieden – mehr dazu in Aus für Gunners im Basketball-Cup.

Gunners zuletzt wieder im Aufwind

Oberwart ist also gewarnt. Die Gunners konnten mit zwei Siegen kurz vor Weihnachten aber zuletzt wieder Selbstvertrauen tanken. Ein Sieg wäre für den Tabellenneunten enorm wichtig, denn damit würden die Gunners nach einer bisher enttäuschenden Saison wieder einen Schritt in Richtung Top 6 und Platzierungsrunde machen. Spielbeginn ist um 17:30 Uhr.

Die Dragonz aus Eisenstadt sind davon weit entfernt. Mit nur einem Sieg aus zwölf Spielen stecken sie tief im Tabellenkeller. Auch beim Gegner St. Pölten kann das Team aus der Landeshauptstadt nur überraschen. Spielbeginn ist um 16.00 Uhr.