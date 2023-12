Petutschnig will 2024 höher hinaus

Zwei Turniersiege auf der nationalen Pro Tour, dazu zweimal Platz zwei bei internationalen Future-Turnieren. All das können Lorenz Petutschnig und Florian Schnetzer im Jahr 2023 vorweisen. Einziger kleiner Wermutstropfen: Die Staatsmeisterschaft in Baden. Dort mussten die beiden den Traum vom Gesamtsieg auf der nationalen Tour begraben – vom ersten Rang fielen sie auf den vierten zurück. „Das war echt ärgerlich. Unser einziges wirklich schlechtes Turnier heuer. Ansonsten haben wir echt konstant gespielt und einen guten Schritt gemacht“, so Petutschnig.

2023 als Glücksjahr – sportlich und privat

Besonders erfreulich waren die beiden Silbermedaillen bei Future-Turnieren auf der internationalen Pro Tour. Auf Ios (Griechenland) und in Messina (Italien) holten Petutschnig und Schnetzer binnen einer Woche zweimal den zweiten Platz. „Da haben wir uns echt selber überrascht. Das waren sicher die Highlights in dieser Saison“, sagte Petutschnig.

Für den 30-Jährigen war 2023 auch privat ein gutes Jahr. Im November kam seine zweite Tochter zur Welt. Beflügelt auch von ihr soll es 2024 sportlich noch besser laufen. „Rund um den Jahreswechsel werden wir uns zusammensetzen und entscheiden, welche Turniere wir spielen. Dann freuen wir uns auf eine coole Saison. Wir sind sehr optimistisch“, betonte Petutschnig.

Angriff auf internationalem Terrain

Den Fokus will er mit seinem Partner zunächst auf die nationale Tour legen, wo die beiden auch heuer um den Gesamtsieg mitspielen wollen. Ab Herbst wird das Duo dann verstärkt auf internationalem Sand zu sehen sein. „Nach den Olympischen Spielen gibt es meistens eine gute Chance, Punkte zu sammeln, weil die Turniere da ein bisschen leichter besetzt sind“, so Petutschnig.

Großes Ziel ist es, sich nächstes Jahr auch bei ranghöheren Challenger-Turnieren zu etablieren. Die Spiele in Paris sind für Petutschnig und Schnetzer kein Thema. Als Nummer sechs-Duo in Österreich zählen die beiden nicht zum Nationalteam – auch eine Qualifikation über die Weltrangliste ist nicht realisitsch.