Kochtopf löste Brandeinsatz aus

In Oberwart ist es am Sonntag zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Eine Frau ließ Essen auf dem Herd anbrennen, woraufhin ein Kochtopf und eine Pfanne in Brand gerieten. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.