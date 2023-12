Weihnachten: Burgenländischer Handel zufrieden

Am letztmöglichen Einkaufstag, dem 23. Dezember, waren die Geschäfte und Einkaufszentren im Land gut besucht – mehr dazu in Weihnachtseinkäufe am letzten Drücker. Laut den Aufzeichnungen der Wirtschaftskammer könne man „tendenziell von einem positiven Weihnachtsgeschäft“ sprechen, sagt Gunter Drexler, Obmann der Sparte Buch- und Medienwirtschaft in der Wirtschaftskammer. Besonders gut gelaufen sei das Geschäft bei Spielwaren, Kosmetik, Textilien und Büchern.

ORF

Die Burgenländerinnen und Burgenländer geben laut Wirtschafskammer circa 330 Euro pro Person aus, österreichweit sind es 360 Euro. „Das ist im Prinzip Betrag mäßig ziemlich das gleiche, was auch in den letzten Jahren ausgegeben wurde. Aufgrund der Inflation aber natürlich ein Minus“, so Drexler.