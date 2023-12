Das war Weihnachten mit „Licht ins Dunkel“

Im Mittelpunkt der heurigen „Licht ins Dunkel“-Sendung mit ORF Burgenland-Moderatorin Patricia Schuller stand das Thema Inklusion. Menschen mit Beeinträchtigungen aus dem ganzen Land kamen zu Wort, ebenso wie viele Gäste, Spender und Musiker. 18.529.472 Euro wurden im Rahmen des 51. Aktionsjahres von „Licht ins Dunkel“ bis inkl. 24. Dezember 2023 gespendet.

In Erinnerung bleiben wird das prägende Gespräch mit Familie Riedl-Mrkonjic aus Mattersburg, die einen ihrer autistischen Söhne heuer bei einem Unfall verloren hat. „Bevor viele Menschen hinterfragen, was ein Kind mit Beeinträchtigung hat, wird es sofort verurteilt, noch bevor sie fragen, warum es dieses oder jenes macht. Da braucht es mehr Aufklärung“, so Martin Riedl-Mrkonjic.

Grußbotschaften von Menschen mit Beeinträchtigung

Gekommmen sind wie jedes Jahr Bischof Ägidius Zsifkovics sowie Superintendent Robert Jonischkeit, beide haben den Zuseherinnen und Zusehern ihre Weihnachtsbotschaft hinterlassen. „Wenn wir zu Weihnachten feiern, dass Gott als kleines Kind in diese Welt hineingeboren worden ist, dann hat Gott sich in alle Verletzlichkeit dieser Welt selbst hineinbegeben. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass er in all unseren Ängsten, Sorgen, Nöten, aber auch in unserer Freude an unserer Seite sein will“, so Jonischkeit. „Möge dieses Kind von Bethlehem in uns wiederum das Licht der Freude und der Hoffnung entzünden“, ergänzt Bischof Zsifkovics.

Moderatorin Patricia Schuller konnte auch heuer wieder zahlreiche Spenderinnen und Spender begrüßen, von denen viele schon seit Jahren „Licht ins Dunkel“ begleiten und unterstützen. Darunter befinden sich etwa das Autohaus Weintritt sowie die Winzer des Weinquartetts. Mit ihren Veranstaltungen und Aktionen engagieren sie das ganze Jahr über für den guten Zweck – mehr dazu in „Licht ins Dunkel“: Benefizgala der Familie Weintritt und Volle Keller beim heurigen „Weihnachtln“.

Für musikalische Unterhaltung wurde im Studio, als auch mit Aufnahmen aus dem ganzen Burgenland gesorgt. Für „Licht ins Dunkel“ gesungen und musiziert haben heuer unter anderem Die Mayerin, Crowdfleckerl, Idemo, die Musikmittelschule Großpetersdorf und Klapa Dicaka.

Spenden weiterhin möglich

Auch nach dem 24. Dezember kann unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800/664 24 12 mittels Anruf oder SMS, sowie im Internet unter „Licht ins Dunkel“ oder auf Facebook weiter gespendet werden. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.