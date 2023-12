Aufschrei in heimischen Kindergärten

Aktuell gibt es im Burgenland etwa 300 Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen rund 890 Elementar-Pädagoginnen arbeiten. Viel zu wenig, sagen die Initiatorinnen der Initiative „Aufstehen“. Eine Elementarpädagogin kümmere sich um 25 Kinder, selbst bei den Kleinsten in der Kinderkrippe sei der Personalschlüssel zu hoch. Deshalb fordere man mehr Pädagoginnen in den Kindergärten, so Elementarpädagogin Julia Prince aus Eisenstadt.

„Viele Kinder kämpfen mit Problemen“

Die Kinder hätten immer mehr Bedürfnisse. Sie seien auch immer früher in Institutionen. „Die Kinder brauchen eine Beziehung zu den Elementarpädagoginnen. Wenn man 15 Kinder betreut, ist eine Pädagogin und eine Assistentin, zu wenig“, so Prince. Neben der Kinderbetreuung müssten immer mehr administrative Arbeiten erledigt werden, sagte die Elementarpädagogin Trixi Weghofer aus Neudörfl.

Dazu komme noch, dass viele Kinder mit Problemen zu kämpfen hätten. „Es gibt Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, es gibt Autisten, es gibt Kinder, denen es aus verschiedensten Gründen nicht gut geht, weil es den Eltern nicht gut geht, weil die Eltern keine Bildung erfahren haben und weil sie kein Geld haben und all das müssen wir auffangen“, so Weghofer.

Winkler: „Es gibt Gespräche“

Von der zuständigen Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) heißt es, das Thema sei sehr komplex und von vielen Faktoren abhängig. Es gebe derzeit Gespräche zwischen dem Landeshauptmann und Vertretern der Gemeinden, die für das Personal zuständig sind. Man werde auch den Austausch mit Vertreterinnen der Initiative suchen.