Volkshilfe verteilt so viele Geschenke wie noch nie

Das Team der Volkshilfe Burgenland hat dieser Tage alle Hände voll zu tun, um die vielen gespendeten Geschenke an armutsbetroffene Familien auszuliefern. „Mit mehreren Kindern und den steigenden Preisen ist die Situation aktuell schwer. Teilweise weiß man nicht, wie man durchs Monat kommt. Durch die Aktion wird ein Teil der Last abgenommen“, so etwa eine alleinerziehende Mutter von fünf Kindern.

Zahl der Geschenke deutlich gestiegen

Die Weihnachtswünsche vieler Kinder werden mit der Volkshilfe-Aktion „Burgenland schenkt“ erfüllt. „Zuerst schickt eine Familie ihren Wunsch, danach wird überprüft, ob das Einkommen der Familie unter der Armutsgrenze liegt und dann wird der Wunsch in das System aufgenommen. Burgenländerinnen und Burgenländer konnten dann den Wunsch erfüllen und jetzt werden die Geschenke ausgeführt“, so Sozialarbeiterin Elvira Prangl. Auf der Tour quer durch das Burgenland werden auch gespendete Christbäume an in Not geratene Familien ausgeliefert.

Volkshilfe verteilt Geschenke

Heuer habe man bemerkt, dass es vielen Menschen nicht gut ginge. Besonders jene, die es bisher gerade so geschafft hätten, würden jetzt unter der Teuerung und den steigenden Preisen leiden, was zu erheblichen finanziellen Problemen führe. „Im Burgenland betrifft das hunderte Familien. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen höchstens 450 Familien Unterstützung suchten, haben wir jetzt 671 Familien in dieser Situation“, so Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe Burgenland.