Nächtigungszahlen steigen weiter an

Im November verbrachten laut der am Freitag veröffentlichten Daten der Landesstatistik insgesamt 74.928 Gäste ihren Urlaub im Burgenland, was einem Anstieg von 14,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Sowohl die Übernachtungen aus dem Inland als auch aus dem Ausland verzeichneten im November Zuwächse von 12,9 Prozent bzw. 8,0 Prozent.

Zweitstärkster Zuwachs bei Nächtigungen

Das Burgenland hat im November – nach Wien – die prozentuell größten Zuwächse bei den Übernachtungen verzeichnet – mehr dazu in Mehr Nächtigungen zum Saisonauftakt. Die meisten ausländischen Gäste kamen aus Deutschland (28 Prozent). Die meisten inländischen Gäste kamen aus Niederösterreich (24 Prozent), Wien (22 Prozent), der Steiermark (14 Prozent) und Oberösterreich (9 Prozent). Am größten war das Nächtigungsplus bei Gästen aus Ungarn (Plus 36,5 Prozent). Burgenland Tourismus Geschäftsführer Didi Tunkel führt die steigenden Nächtigungszahlen auf Initiativen wie etwa das Martiniloben zurück.

Erstmals wurden heuer auch die Nächtigungen des Nova Rocks in die Jahresstatistik aufgenommen. Tunkel betonte aber, dass das Burgenland auch ohne diese Berichtigung ein Plus von 2,1 Prozent in der Gesamtjahresbetrachtung bei den Nächtigung verzeichne. Für Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil sind die erfreulichen touristischen Zahlen mitunter ein Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Tourismusbranche. Für das kommende Jahr seien eine Vielzahl weiterer Marketingaktivitäten geplant, so Tunkel.