Landesholding ab Jänner mit Doppelspitze

Der Ausbau der Führungsebene wurde bereits im Sommer angekündigt – mehr dazu in Landesholding baut Führungsebene aus. Bis jetzt war Rucker alleiniger Geschäftsführer. „Mit der Erweiterung der Geschäftsführung tragen wir der eindrucksvollen Entwicklung der Landesholding Burgenland Rechnung und schaffen die besten Voraussetzungen, um die Effizienz und Leistungsfähigkeit weiter zu steigern“, hieß es von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung.

Der 56-jährige Hans Peter Rucker ist seit 2016 zum Geschäftsführer der Landesholding Burgenland. Gerald Goger ist 52 Jahre alt und ist seit 2019 Geschäftsführer der Beteiligungs- und Liegenschaftsgesellschaft des Landes (BELIG), die 2020 in Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB) umbenannt wurde. Goger bleibt vorerst interimistischer LIB-Chef, bevor die Position im kommenden Jahr neu ausgeschrieben wird, hieß es aus dem Büro von Landeshauptmann Doskozil.

Holding vereint 80 Unternehmen

Die Landesholding Burgenland ist mit rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einer Bilanzsumme von 2,8 Milliarden Euro die mit Abstand größte Unternehmensgruppe im Burgenland. Sie vereint rund 80 Unternehmen. Die Unternehmensgruppe investierte allein im vergangenen Jahr rund 308 Millionen Euro. Die Bereiche mit den höchsten Investitionsvolumen sind dabei Energie, Gesundheit, Immobilien und Tourismus.

Kritik an der Personalentscheidung kam von der ÖVP. „Das Jahr 2023 endet, so wie es begonnen hat, nämlich mit Geldverschwendung und Misswirtschaft“, meinte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas in einer Aussendung.