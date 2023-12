Max Biskup leitet „Artists-in-Residence“-Büro

„Artists in Residence“ ist Teil der von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) im Dezember 2022 vorgestellten „Kulturoffensive“. Biskup werde bei der Koordinierung der Initiative – kurz „air Burgenland“ – der Kulturabteilung des Landes zur Seite stehen. Die Initiative solle heimischen Künstlerinnen und Künstlern den Einstieg in neue Märkte erleichtern und ihnen dabei helfen, sich im Ausland zu präsentieren und zu positionieren, so Doskozil. Umgekehrt werden Kunstschaffende im Bereich der Bildenden und darstellenden Kunst, Musik und Literatur aus anderen Ländern im Burgenland arbeiten und ihre künstlerischen Einflüsse einbringen.

Landesmedienservice

„Durch ‚air Burgenland‘ wird eine langfristige Perspektive für die Teilhabe des Burgenlandes am internationalen zeitgenössischen Kunstgeschehen entwickelt“, erklärte Biskup. Ab 2024 sollen jährlich 40 bis 50 Künstlerinnen und Künstler für rund ein Monat ins Burgenland kommen. Einmal jährlich ist eine Präsentationsreihe oder Gruppenausstellung der internationalen Arbeiten geplant.