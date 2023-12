Doskozil: Erstes Interview nach OP

Die generelle Erhöhung um 9,15 Prozent wie auf Bundesebene wird es im Burgenland nicht geben. Dieses Jahr gab es keine prozentuelle Erhöhung, sondern 300 Euro monatlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Landeshauptmann Doskozil kündigte am Donnerstag im Interview mit ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger für 2024 eine ähnliche Lösung an. Man werde es nicht so machen wie der Bund. „Wir werden wieder in die Richtung gehen, dass die unteren Einkommen, die niedrigen Einkommen, viel, viel stärker erhöht werden als die hohen Einkommen“, so Doskozil.

Auch Umfrage nicht ausgeschlossen

Die Gespräche diesbezüglich mit Gewerkschaft und Personalvertretung werden bis Mitte Jänner finalisiert. „Und wir können – wenn wir uns nicht einig sind, am Ende des Tages, wie wir die Lohnerhöhung im Burgenland und bei unseren Bediensteten umsetzen werden – gerne auch die Mitarbeiter persönlich fragen, in einer Umfrage, was sie wollen.“ Damit hätte er kein Problem, so Doskozil, weil er im Interesse der Bediensteten die Lohnerhöhung durchführen wolle.

Landtagswahl wird nicht vorverlegt

Doskozil verteidigte sein Budget 2024 ohne Neuverschuldung gegen die Kritik der Opposition. Man könne die Schulden der ausgelagerten Landesgesellschaften, denen erhebliche Werte gegenüberstehen, nicht mit dem Budget des Landes vergleichen. Zur kommenden Landtagswahl sagte Doskozil: Trotz hervorragender Umfragewerte, für ihn und die SPÖ, werde es keinesfalls vorverlegte Wahlen geben. Der Termin Ende Jänner 2025 sei in Stein gemeißelt.

Landeshauptmann Doskozil zu seinem Gesundheitszustand nach seiner Operation

Landeshauptmann Doskozil wurde vor Kurzem zum mittlerweile sechsten Mal am Kehlkopf operiert. Es sei alles gut verlaufen, er müsse jetzt noch ein wenig warten bis alles verheilt sei, so Doskozil.