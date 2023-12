Landtag will sich 2024 der Bevölkerung noch stärker öffnen

Auf den Tag genau seit drei Monaten ist Robert Hergovich Landtagspräsident. Er bezeichnet seine neue Aufgabe am Donnerstag als große Umstellung und spannenden Wechsel. „Die Tätigkeit ist internationaler geworden, ich durfte viele Delegationen, beispielsweise aus Vietnam, Japan oder Deutschland, hier begrüßen. Da will ich das Burgenland natürlich von seiner besten Seite präsentieren. Die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen funktioniert ausgezeichnet. Da bin ich auch stolz drauf“.

Besucherpackages und Tag der offenen Tür geplant

Die Bevölkerung soll nächstes Jahr die Gelegenheit haben, hinter die Kulissen der Landtagsarbeit zu blicken, so Hergovich. So sind Besucherpackages in Ausarbeitung und im kommenden September wird es wieder einen Tag der offenen Tür geben.

ORF

„Müssen auf Freiheit und Demokratie aufpassen“

Für Hergovich steht das Jahr 2024 unter dem Motto „Vertrauen, Respekt, Freiheit“. „Die Freiheit ist nur in der Demokratie gegeben und daher muss man auf die Demokratie und auf die Freiheit aufpassen, denn die Demokratie ist viel mehr, als an Wahlen teilzunehmen. Die Demokratie ist beispielsweise frei seine Meinung äußern zu können oder beispielsweise freie, unabhängige Medien zu konsumieren. Und daher müssen wir auf diese Freiheit, auf unsere Demokratie, aufpassen“, so der Landtagspräsident.

Heuer wurden in elf Landtagssitzungen 177 Tagesordnungspunkte diskutiert, 37 Gesetze beschlossen und rund 2.000 Besucherinnen und Besucher haben laut Hergovich an Landtagsführungen teilgenommen.

Jugendliche, Vereine und Organisationen einladen

Im Rahmen des im Oktober 2021 gestarteten Projekts „Jugend im Landtag“ wurden bisher 1.050 Schülerinnen und Schüler im Landhaus empfangen. Im Jahr 2023 waren es rund 470 Jugendliche. „Ich erlebe bei den Jugendlichen keine Politikverdrossenheit. Es gibt viele Themen die sie berühren und bin überrascht, wie gut sie informiert sind“, stellte der Landtagspräsident fest.

Neben der Modifizierung bei „Jugend im Landtag“, wodurch noch mehr Jugendliche erreicht werden sollen, will Hergovich auch die Führungen verstärkt anbieten und etwa gezielt Vereine und Organisationen einladen: „Man kann dann aus mehreren Modulen wählen. Beispielsweise wenn Kulturvereine ins Landhaus kommen, besuchen sie danach auch ein Museum.“