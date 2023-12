ÖVP will 2024 „Richtungswechsel“ im Land einleiten

Die SPÖ-Regierung ist und bleibt Reibebaum für die burgenländische ÖVP. Besonders Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stehe für Geldverschwendung und ungerechtfertigte Eingriffe in das Wirtschafts- und Privatleben. Das werde das politische Umfeld zugunsten der ÖVP verändern, sagte Sagartz. Sagartz kritisierte vor allem die Baulandmobilisierungsabgabe: „Dass Landeshauptmann Doskozil gerade 21.800 Betroffenen schreibt, dass sie ab jetzt steuerpflichtig sind und vielleicht eine Ausnahme geltend machen können – das wird etwas verändern. Dass vier Bezirke eine neue Verkehrssituation im öffentlichen Bereich haben, hat Dinge verändert. Und sein Zugang zur Verstaatlichung, sein Zugang, sein Umgang, mit der Wirtschaft – auch das hat Dinge verändert“, so Sagartz.

Kritik an Schulden, Steuern und Abgaben

Die SPÖ-Regierung sei verantwortlich für hohe Schulden, hohe Steuern und Abgaben sowie für hohe Energiepreise, so neuerlich ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. „Der Landesenergieversorger ist in der Holding der einzige Betrieb, der eigentlich Gewinne abwirft. Alle anderen brauchen massiv Geld und die Gewinne des Landesenergieversorgers dienen offensichtlich nur einem Zweck, und zwar die Geldspeicher des Herrn Landeshauptmanns zu füllen“, so Ulram.

Sagartz will Spitzenkandidat bei Wahl 2025 sein

Am 13. Jänner wird die ÖVP einen Landesparteitag abhalten. Christian Sagartz stellt sich dort wieder der Wahl als Landesparteiobmann – mit dem Anspruch, Spitzenkandidat bei der Landtagswahl zu werden, die voraussichtlich Anfang 2025 stattfindet. Sein aktuelles Mandat im EU-Parlament läuft kommendes Jahr aus. Ob er danach unmittelbar in den Landtag zurückkehren wird, lässt Sagartz noch offen.

Die SPÖ sieht die ÖVP bereits im Wahlkampfmodus. Den Menschen im Burgenland wäre am meisten geholfen, wenn die burgenländische ÖVP den Druck auf die Parteikollegen in der Bundesregierung ausüben würde, um beispielsweise die Teuerung endlich abzufedern und die Asylthematik in den Griff zu bekommen, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Kevin Friedl in einer Aussendung.