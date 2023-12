„Rettet das Kind“: Rezar setzt als Präsident auf Inklusion

16 Jahre lang – von 1999 bis 2015 – war Peter Rezar als Soziallandesrat Mitglied der Landesregierung. In dieser Zeit habe er die Hilfsorganisation besser kennengelernt, sagt er. Jetzt im Dezember hat der gebürtige Südburgenländer den Vorsitz von „Rettet das Kind Österreich“ übernommen. „Natürlich ist es eine zum Teil sehr, sehr schöne, aber insbesondere ehrenvolle, Aufgabe. Es geht ja um die Schwächsten in unserer Gesellschaft und da lohnt es sich, sich dafür stark zu machen und einzusetzen“, so Rezar.

Pilotprojekt für Menschen mit Behinderung geplant

Seit mittlerweile 67 Jahren hilft der Verein Kindern in Not. Im Mittelpunkt stehen aber auch Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen. Im Burgenland betreibt man Förderwerkstätten, Wohngemeinschaften und Wohneinrichtungen für Kinder und Jugendliche – sowie auch ein Kinderschutzzentrum.

Rezar will Altbewährtes nahtlos fortführen, als neuer Präsident aber auch neue Schwerpunkte setzen: „Es geht künftig natürlich um die Umsetzung des Begriffs der Inklusion. Das heißt, wir wollen jene Menschen, die unserer besonderen Hilfe bedürfen, in alle Lebensbereiche voll einbinden“, sagte Rezar. So soll ein Pilotprojekt ins Leben gerufen werden, das altersgerechtes Wohnen für Menschen mit Behinderung fördert, kündigt Rezar an.