chronik

Baustart für „Haus der Volksgruppen“

In Oberwart haben die ersten Bauarbeiten für das geplante „Haus der Volksgruppen“ begonnen. Dieses soll bis 2025 fertiggestellt werden und als „Zeichen der Wertschätzung“ sowie als öffentlich zugänglicher „Raum des Miteinanders“ dienen, betonte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung.