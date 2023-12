Die Post im Weihnachtsstress

In den elf Zustellbasen des Burgenlandes herrscht vor Weihnachten Hochbetrieb. Die Zustellbasis in Neutal ist für den Bezirk Oberpullendorf zuständig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sortieren in den frühen Morgenstunden rund 3.000 Pakete. Die frühmorgendlichen Abläufe seien bestens erprobt und dadurch auch flüssig, so Andreas Brunner, Leiter der Zustellbasis Neutal.

200 Millionen Pakete werden pro Jahr zugestellt

Österreichweit stellt die Post im Jahr fast 200 Millionen Pakete zu. Mit der Pandemie haben sich die Zahlen vervielfacht. Online-Shopping boomt – und damit die Paket-Branche. Bei großen privaten Paketdienstleistern wird immer wieder über prekäre Arbeitsbedingungen berichtet, das sei bei der Post nicht so, sagte Brunner. „Also bei uns ist alles geregelt, jeder bekommt sein Geld, also bei uns gibt es das Thema nicht“, so Brunner.

Stressig ist der Arbeitsalltag aber auch für die Zustellerinnen und Zusteller der Post. Zum Plaudern mit der Kundschaft bleibt nicht allzu oft Zeit, denn die Zeit müsse man wieder einholen.