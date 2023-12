Tierschutzorganisationen: „Keine Tiere verschenken“

Die Weihnachtszeit ist bekannt für ihre Geschenke und Überraschungen. Doch Tierschutzorganisationen warnen eindringlich davor, Tiere als Geschenke zu betrachten. Sie betonen, dass ein Haustier nicht nur eine große Verantwortung, sondern auch eine erhebliche finanzielle Belastung darstellt.

Ein Geschenk mit großer Verantwortung

Der Umzug in ein neues Zuhause sei für ein Tier wahnsinnig stressig. „Die Tiere müssen sich in ihrer neue Umgebung erst eingewöhnen und sie brauchen dabei sehr viel Geduld, Ruhe und Aufmerksamkeit. Weihnachten ist eine Zeit, die auch sehr turbulent sein kann, Verwandtenbesuche usw. und das ist für Tiere nicht der beste Zeitpunkt umzuziehen“, so Wolfgang Böck, Geschäftsführer des Tierschutzhauses Sonnenhof.

ORF/Christoph Hellmann

Um die Tiere vor dem Stress der Feiertage zu schützen, hat das Landestierheim Sonnenhof in Eisenstadt sogar eine Vergabesperre während der Weihnachtszeit eingeführt. „Das heißt, man kann ganz normal kommen, wie immer, und sich für Tiere interessieren. Wir sprechen darüber, wir können auch schon konkret in das Vermittlungsverfahren eintreten. Die Übergabe der Tiere zur Probezeit passiert dann aber erst nach den Weihnachtsferien“, so Böck.

Finanzielle Belastung durch Haustiere

Ein weiterer Aspekt, der oft übersehen wird, ist die finanzielle Belastung, die ein Haustier mit sich bringt. Die Teuerung macht sich bemerkbar: „Einerseits bekommen wir vermehrt Anfragen, wo Menschen fragen, ob sie ihre Tiere abgeben können im Tierheim und dann immer wieder auf unsere Rückfrage auch angeben, dass es mit der Lebenssituation zu tun hat und sie sich die Haltung eigentlich nicht mehr leisten können“, so Böck. Im Sonnenhof in Eisenstadt leben aktuell rund 200 Tiere.