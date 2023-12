Lebensretter: Jäger bei Jagdausflug wiederbelebt

Am 19. Dezember 2021 brach am Ortsrand von St. Georgen (Bezirk Eisenstadt) eine kleine Gruppe von Jägern zur Treibjagd auf. Stefan Wagner und seine Jagdkameraden wollten an diesem Tag Fasane und Hasen aufspüren, doch plötzlich kam alles ganz anders. Stefan Wagner erlitt einen Herzinfarkt und zeigte keine Lebenszeichen mehr.

„Ich hab gedacht, dass es jetzt aus ist“

Es sei ein ganz schrecklicher Moment gewesen. „Mein Jagdfreund, der Stefan hat zu mir gesagt, dass ihm schlecht wird. Er hat mich bei der Hand genommen, ist umgefallen und liegen geblieben“, so Jäger Franz Rodenbicker, der in diesem Moment sofort nach seinem Sohn Stefan rief. Als Stefan Rodenbicker, der als freiwilliger Feuerwehrmann eine gute Erste-Hilfe-Ausbildung hat, am Ort des Geschehens ankam, begann er sofort mit der Reanimation. „Ich habe sofort versucht, Stefan zu reanimieren. Martin hat mit dem Telefon den Notruf kontaktiert“, so Stefan Rodenbicker.

Sendungshinweis „Lebensretter 2023 – Österreichs Heldinnen und Helden“, 19.12.2023, 21.05 Uhr, ORF 2

„Stefan hat plötzlich geschrien: ‚Er wird blau, er wird blau‘, da hab ich mir schon gedacht, jetzt ist es aus“, sagte Franz Rodenbicker. Der erfahrene Feuerwehrmann kämpfte unermüdlich weiter. Den guten Freund reanimieren zu müssen, war für ihn schrecklich. „Nirgends kann man das Lernen, das ist schon schirch“, so Stefan Rodenbicker. Nach langen 28 Minuten ist Blaulicht in Sicht. Ein Polizist übernahm die Reanimation. Dann kam das Rote Kreuz. Das Rettungsteam holte den Jäger endgültig ins Leben zurück.

„Trinken jedes Mal ein Achterl“

„Im Nachhinein freuen wir uns, dass alles gut gelaufen ist. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, trinken wir ein Achterl“ so Stefan Rodenbicker. Stefan Wagner ist heute wohlauf. Das verdankt er Stevie Rodenbicker und den St. Georgener Jagdfreunden. Sie sind Helden aus dem Burgenland und werden am Dienstagabend im Rahmen der Sendung „Lebensretter – Österreichs Heldinnen und Helden“ um 21.05 Uhr in ORF 2 geehrt.