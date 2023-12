BFV: Georg Pangl offiziell Präsidentschaftskandidat

Der Wahlausschuss kommt schon nach etwas mehr als zwei Stunden zu einem Entschluss. Georg Pangl aus Stotzing, von 2004 bis 2014 Vorstand der Fußball-Bundesliga, viele Jahre auch für die UEFA und die European Leagues tätig, wird für das Präsidentenamt vorgeschlagen. Er steht damit als Kandidat bei der Hauptversammlung am 9. März fest.

Was macht OSG-Chef Alfred Kollar?

OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar, der ebenfalls Präsident des Fußballverbandes werden möchte, braucht jetzt die Untestützung von zumindest 16 Vereinen, um seine Kandidatur fristgerecht einzureichen. Er kann wohl auf zahlreiche Vereine im Südburgenland setzen, die seine Kandidatur ermöglichen.

Das Amt des Präsidenten steht im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Der Wahlauschuss hat aber auch für die weiteren Vorstandsposten einen Personalvorschlag erstellt.

Neue Gesichter im künftigen Vorstand

Gerhard Deutsch, Klassenobmann der 1. Klasse Süd, soll Schriftführer werden. Joachim Steiner, Leiter des Frauenfußballzentrums der HAK Stegersbach, ist als sportlicher Leiter vorgesehen, der Anwalt Johannes Wutzlhofer als Rechtsmittelreferent. Vakant ist vorerst der Posten des Finanzreferenten.

Die Kandidaten werden sich in den kommenden Wochen in den einzelnen Landesteilen präsentieren. Eine spannende Wahl ist für die Hauptversammlung am 9. März zu erwarten.