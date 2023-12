Adam Wiener: Großes Ziel trotz Sturz beim Debüt

Wiener feierte sein Debüt als Anschieber im Bob des steirischen Piloten Jakob Mandlbauer. Am Start war die Crew rund um Jakob Mandlbauer und Adam Wiener noch voll motiviert. Eine knappe Minute nach dem Start kippte der Bob nach zwei Dritteln der Strecke um und schlitterte danach mit den Kufen nach oben ins Ziel. Lenker und Anschieber blieben unverletzt – mehr dazu in Vierer-Bob: Sturz für Wiener im Weltcup.

ORF

„Ich habe schon in der ersten Kurve gemerkt, dass der Bob nicht reagiert. Ich habe dann probiert, es irgendwie zu lösen, aber es war keine Kontrolle mehr da“, schildert Jakob Mandlbauer den Sturz. „Ich habe gemerkt: Irgendwas passt nicht. Dann bin ich selber nervös geworden und dann sind wir schon auf der Seite gelegen“, ergänzt Wiener.

Auf der Suche nach Anschieber

Adam Wiener lässt sich durch den Sturz die Freude am Bobsport nicht nehmen. Seit dem Sommer trainiert er mit Jakob Mandlbauer, den er schon seit einige Jahren kennt. „Jakob hat einen Anschieber gesucht. Natürlich schaut man da zuerst in die Leichtathletik und schaut, welche Athleten schwer und stark genug sind für den Bob. So hat er mich dann angeworben“,

Im Europacup hat die Vierer-Crew in dieser Zusammenstellung bereits einen fünften und sechsten Platz erreicht. Jetzt soll es noch weiter nach oben gehen. „Unser Ziel ist es schon einmal im Weltcup mitzufahren, und zwar nicht nur einmalig, sondern wirklich vom Europacup in den Weltcup umsteigen“, So Wiener. Ein weiteres Ziel sind laut Wiener die Jugend-Weltmeisterschaften.

ORF

Adam Wiener ist schon der zweite Burgenländer im Bob-Weltcup. Der Eisenstädter Marco Rangl hat es sogar zu Olympia geschafft- mehr dazu in Vierer-Bob-WM: Rangl & Co auf Platz fünf. Von Olympia träumt auch Adam Wiener. Seiner Stamm-Sportart, der Leichtathletik, bleibt er trotzdem treu. „Für diese Saison lässt es sich gut vereinbaren. In der Wintersaison geht es jetzt definitiv ums Bobfahren. In der Sommersaison schaue ich, dass ich bei den diversen Meisterschaften im Speerwurf teilnehmen werde", so Wiener. Die nächsten Bobrennen stehen für Adam Wiener Anfang des Jahres auf dem Programm. “