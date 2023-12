Vierer-Bob: Sturz für Wiener im Weltcup

Der Sturz erfolgte unmittelbar nach einer Rechtskurve am Kurs bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h. Der Bob kippte zur Seite und rutschte mehrere hundert Meter bis in den Zieleinlauf, wo er schließlich zum Stehen kam. Bis auf leichte Blessuren blieben alle vier Teammitglieder unverletzt.

ORF

Erster Sturz im Bob

„Das war mein erster Sturz. Im Training ist immer alles gut gegangen. Man hat sehr viel Vertrauen in den Piloten. Ich habe dann auf den Piloten geschaut, dadurch dass ich auf dem zweiten Platz sitze. Zuerst dachte ich, es ist etwas mit ihm passiert. Doch dann sind wir schon auf der Seite gelegen. Wir haben dann nur noch die Köpfe eingezogen und geschaut, dass die Köpfe hineinkommen und keine Körperteile am Eis streifen, sonst brennt es dir die Haut auf. Mit dem Helm haben wir ein bisschen touchiert, aber sonst ist alles gut“, so Wiener nach dem Sturz.

Adam Wiener hat in Innsbruck seinen ersten Weltcupbewerb im Bobsport bestritten. Wiener kommt aus der Leichtathletik und war bereits Staatsmeister im Speerwerfen. Seit heuer versucht er sich erstmals auch im Bobsport.