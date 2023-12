Schlumberger rechnet mit Umsatzplus

Im Jahr 2022 setzte Schlumberger im Inland 100 Millionen Euro um. Für 2023 erwartet Schlumberger-Chef Benedikt Zacherl ein Umsatzplus von fünf Prozent bei einem leicht wachsenden Absatz von zwei Prozent. Ab 2025 wird sich die Produktion im Hause Schlumberger von derzeit sechs Millionen Flaschen pro Jahr auf mindestens zehn Millionen Flaschen stark erhöhen.

Start für Produktion in Müllendorf im September 2025

Das Unternehmen hat im Sommer mit mehreren Jahren Verspätung mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte in Müllendorf begonnen, da der Standort in Wien zu klein wurde – mehr dazu in Schlumberger: Spatenstich in Müllendorf. Spätestens im September 2025 sollen dort die ersten Flaschen befüllt, etikettiert und verschickt werden. Im Burgenland sollen 35 Arbeitsplätze entstehen, ein Großteil der Beschäftigten arbeitet derzeit noch in Wien. Zentrale, Unternehmensführung und die Kellerwelten mit 75 bis 80 Beschäftigten bleiben in Wien.

GOLDBECK-ROHMBERG

Baustart für die neue Produktion war ursprünglich für 2019 geplant, der Umzug im Jahr 2021. Anrainerbeschwerden sowie die Coronaviruskrise sorgten jedoch für erhebliche Verzögerungen. Die Möglichkeiten, am neuen Standort zu wachsen, seien groß. Die aktuell drei verschiedenen externen Lager könnten dann an einem Standort gebündelt werden, was die Lkw-Fahrten stark verringern werde.