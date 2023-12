Warnung vor Dämmerungseinbrüchen

Am häufigsten kommt es zu Dämmerungseinbrüchen zwischen 16.00 und 21.00 Uhr, vor allem an Freitagen und Samstagen, wenn sich Täter unbeobachtet fühlen. Besonders häufig betroffen sind Häuser, die an Hauptverkehrsrouten liegen und für die Täter gute Fluchtmöglichkeiten bieten. Die Polizei mahnt daher zur Vorsicht.

Täter Flucht ermöglichen

Fenster und Türen sollten immer geschlossen bleiben, wenn man das Haus verlässt. Empfohlen werden außerdem Zeitschaltuhren für Innen- und Außenbeleuchtung sowie Bewegungsmelder. Aufmerksame Nachbarn können entscheidend dazu beitragen, dass es gar nicht erst zu einem Einbruch kommt. Sollte sich der Täter bereits im Haus befinden, empfiehlt die Polizei, das Licht aufzudrehen und den Eindruck zu erwecken, man sei nicht allein. Sich Tätern in den Weg zu stellen, sei keine gute Idee, vielmehr solle man ihnen die Flucht ermöglichen. Nach einem Einbruch gilt es die Polizei zu verständigen und am Tatort nichts mehr zu berühren.

Tipps der Polizei:

Prävention:

Fenster schließen und Terrassen- und Balkontüren versperren, auch wenn man nur kurz weggeht.

Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder für die Innen- und Außenbeleuchtung verwenden.

Durch eine gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe können Einbrüche verhindert werden.

Verdächtiges der Polizei melden.

Leitern, Gartenmöbel und frei herumliegendes Werkzeug können praktische Helfer für Einbrecher sein. Sie sollten versperrt im inneren des Hauses aufbewahrt werden.

Wenn der Täter anwesend ist:

Den Eindruck erwecken, dass man nicht allein ist, indem man einen Namen ruft – zum Beispiel: „Helmut, hörst Du das?“

Licht aufdrehen.

Dem Täter die Flucht ermöglichen, sich ihm nicht in den Weg stellen.

Sich möglichst viele Details vom Erscheinungsbild des Täters merken.

Die Polizei unter 133 rufen und Informationen zur Anzahl der Täter und Fluchtrichtung weitergeben. Telefonische Verbindung mit der Polizei halten.

Nach einem Einbruch: