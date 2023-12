Neues Lebenszeichen nach Bühnenabschied

Nach einer zweijährigen Pause kehrt die ehemalige Opernsängerin Elisabeth Kulman mit einem Filmprojekt zurück ins Rampenlicht. Der Film „La femme c’est moi“ ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Kulman und ihren Musikerfreunden. Gemeinsam haben sie ein Solokonzertprogramm aufgenommen, das verschiedene Musikgenres wie Klassik, Musical, Chanson, Pop und Jazz vereint.

La femme c’est moi

Ein Vermächtnis und ein Neuanfang

„Es war ein Konglomerat von tollen Musiken, die uns alle begeistert haben. Uns Musiker und das Publikum. Und es war der Riesenwunsch von uns allen. Insbesondere dadurch, dass ich mich von der Bühne verabschiedet habe, dass wir dieses Programm dokumentieren, und zwar in Form eines Films“, so Elisabeth Kulman. „Das kommt dann zu einem Gefühl der Freude, weil endlich kommt dieses Baby, was wir da drei Jahre lang ausgebrütet haben auf die Welt“, so Filmemacher Nikoas Lappas.

ORF

Die Freude über den fertigen Film wird jedoch vom überraschenden Tod des Cellisten Franz Bartolomey überschattet, der einen großen Anteil an dem Projekt hatte. „Er hat mit Leidenschaft und mit Liebe mitgewirkt und das kommt auch in dem Film so schön zum Ausdruck. Also es ist fast so, als wäre es auch nicht nur mein Vermächtnis, sondern auch seins“, so Kulman. Trotz ihres Abschieds von der Bühne bereut Kulman ihre Entscheidung nicht und sieht den Film als Möglichkeit, neue Wege zu gehen. „Ich habe viel Zeit auf der Bühne verbracht. Es war genau die richtige Zeit. Ich wollte das damals so, und jetzt ist Zeit für etwas anderes. Wir könnten uns durchaus vorstellen, dass wir in diese Richtung weitergehen“, so Kulman.