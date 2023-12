Carla-Läden bieten „leistbares Weihnachten“

Man bemerke, dass die Kundenfrequenz in der Vorweihnachtszeit zugenommen hat, sagt der Leiter der Carla in Oberwart, Pascal Steiner. „Es werden sehr viele Geschenke gekauft für die Kinder. Ich denke, das hat sicher auch was mit den Teuerungen zu tun. Die Leute schauen aufs Geld“, so Steiner.

Positive Rückmeldungen

Durch die Rückmeldungen der Kundinnen und Kunden wisse aber auch, dass der Gedanke nachhaltig einzukaufen eine große Rolle spiele. „Das merken wir oder hören wir auch immer wieder von den Leuten, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Wir können eigentlich nur sehr zufrieden sein und freuen uns auch sehr, dass die Rückmeldung da ist, dass es schön ist, dass es uns gibt“, so Steiner.

Nicht nur die Lust auf Secondhand-Ware ist gestiegen, auch die Spendenfreudigkeit in und rund um den Carla-Laden in Oberwart ist besonders groß. Vereinzelt wird sogar Kleidung gebracht, die noch nie getragen wurde.